Travel Service Best zoekt Persoonlijk Reisadviseur (werkgeluk inbegrepen)

Deel dit artikel

Travel Service Best sinds 1976 ReisXpert in Best en omgeving! Persoonlijke aandacht, service, kwaliteit en garantie voor de juiste prijs staan hierbij hoog in het vaandel. Travel Service Best is een zelfstandig kantoor en aandeelhouder van de organisatie DTA (Dutch Travel Alliance) en ondernemend! Dat merk je ook bij ons op kantoor.

Dat vind je ook terug op onze website www.travelservicebest.nl. Jouw reis kunnen wij via onze vele zoekmachines in combinatie met onze eigen ervaringen, geheel op maat voor jou samenstellen. Desgewenst op afspraak. Wij nemen jou veel werk uit handen! Reizen zonder zelf te hoeven zoeken! Ook voor het aanbod van de Duitse en Belgische reisorganisaties ben je bij ons aan het goede adres. De mooiste ervaringen, jouw fijnste herinneringen blijven tenslotte mensenwerk!

Tevreden vakantiegangers zijn ons visitekaartje!

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een reisadviseuse, part of full time is bespreekbaar.

Zoek jij een team dat weet van aanpakken en ben jij de enthousiaste allrounder die op zoek is naar een fijne werkomgeving? VakantieXperts Travel Service Best is een onafhankelijk reisbedrijf gevestigd in Best, Noord-Brabant. Met specialistisch advies en kennis onderscheidt VakantieXperts Travel Service Best zich van haar collega’s. Met jouw enthousiasme en gedrevenheid voor het vak ben jij zeker op je plaats bij VakantieXperts Travel Service Best!

Functie-eisen:

Als persoonlijk reisadviseur ben je optimaal in staat om de wensen van de klant te vertalen naar de bij hem of haar passende reis.

Je hebt een commerciële instelling en houdt daarbij de klantwens in gedachten. Wij zoeken flexibele kandidaten met de juiste afgeronde toeristische opleiding. Werkervaring van minimaal 3 jaar in de gevraagde functie is een vereiste. Kennis van de systemen (BAS/Fadiro) en de touroperator reservering systemen is pré. We zoeken in eerste instantie iemand voor 4/5 dagen in de week. Fulltime is ook bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden een salaris in overeenstemming met je opleiding en werkervaring, een vrije werkomgeving in een prachtig kantoor en 9 leuke collega’s die allemaal net zo enthousiast over reizen zijn als jij.

Studiereizen zoals je mag verwachten van een echte ReisXpert. Bekijk ook vlog website ter inpsiratie op www.travelangels.nl.

Werken bij VakantieXperts Travel Service Best betekent ook:

* Deelname aan studiereizen en trainingen

* Gratis doorlopende reisverzekering en annuleringsverzekering

* Werken in een vrije omgeving met verantwoordelijkheden

* Korting op privé vakantie(s)

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Stuur dan snel je persoonlijke motivatie in een sollicitatiebrief of een sollicitatie-video met cv en foto naar:

VakantieXperts Travel Service Best

T.a.v. Dhr. R. Fikkers

Boterhoek 83, 5683AX Best

Tel.: +31 499371501

Email: directie@tsb.nl

Auteur Dylan Cinjee