Travel Trend zoekt Junior Medewerker Back Office

De Back Office speelt een centrale rol in de verwerking van boekingen en werkt nauw samen met de afdeling Reserveringen. In de Back Office worden klantendossiers, facturen en vluchtboekingen verwerkt en reisbescheiden samengesteld.

Junior Medewerker Back Office (full-time)

Je werkt in een team van gemotiveerde, zeer ervaren medewerkers met een passie voor verre reizen. In eerste instantie ligt de nadruk op de werkzaamheden die verband houden met het opstellen van facturen die aan onze klanten worden verstuurd. Daarna word je ingewerkt op de andere taken, in een tempo dat wij in overleg met jou bepalen en afhankelijk is van jouw kennis en kunde. De Junior Medewerker Back Office wordt aangestuurd door de Manager Back Office, die daarin wordt ondersteund door de Supervisors.

Werkzaamheden

Opstellen van facturen in ons automatiseringssysteem

Onderhouden van contact met reisagenten m.b.t. vragen over facturen

Samenstellen en controleren van reisinformatie en vouchers vanuit diverse systemen

Het versturen van reisbescheiden

Boeken van reiscomponenten in systemen van lokale leveranciers

Aanvragen van reiscomponenten bij lokale leveranciers

Communicatie met leveranciers over status van aanvragen en eventuele alternatieven

Bijhouden van klantdossiers

Ondersteuning van overige Back Office werkzaamheden, zoals receptie

Functie-eisen

Administratieve (en/of toeristische) opleiding op minimaal MBO niveau

Ervaring met het werken in Microsoft Word, Excel en Adobe Pro

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Prettige telefoonstem

Een pré zijn

(Stage)ervaring in de reisbranche en/of affiniteit met (verre) reizen

Affiniteit met automatiseringssystemen

Overige eigenschappen

Woonachtig in (de omgeving van) Rotterdam

Nauwkeurig en stressbestendig

Gemotiveerde en flexibele houding

Uitstekende contactuele eigenschappen

Zelfstandig kunnen werken

Teamplayer

Wij bieden

Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische en informele werkomgeving, waarin de communicatielijnen kort en informeel zijn en de medewerkers passie voor verre reizen hebben. Onze product presentaties en(online) cursussen dragen bij aan jouw productkennis en persoonlijke ontwikkeling.

Deze functie valt in loonschaal 2 en je ontvangt een jaarcontract met de intentie op verlenging naar een vast contract. Het salaris ligt boven de CAO voor de reisbranche, de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. Jij en je eventuele partner en/of kinderen vallen automatisch onder onze collectieve reisverzekering met werelddekking. Je krijgt korting op je annuleringsverzekering. Natuurlijk krijg je ook korting op de reizen van Travel Trend.

Reageren

Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande eisen? Stuur dan je sollicitatie aan personeelszaken@traveltrend.nl

Author Tina Bakker