Travel Trend zoekt Medewerk(st)er Customer Service

Ben jij empatisch, scherp en oplossingsgericht en zie jij elke klacht als een kans om een klant tevreden te stellen? Dan is deze functie wellicht iets voor jou.

MEDEWERK(ST)ER CUSTOMER SERVICE (minimaal 24 uur)

Je werkt op de afdeling Sales & Customer Service en wordt aangestuurd door de directie.

Werkzaamheden

Je bent aanspreekpunt voor klachtenafhandeling. Problemen en klachten van reizigers onderweg worden direct door jou verholpen, indien nodig in samenwerking met collega’s of leveranciers. Ook de behandeling van feedback en klachten na thuiskomst van onze reizigers behoort tot jouw taken. Je beantwoordt correspondentie conform de ANVR Reizigersvoorwaarden en zorgt dat kosten worden verhaald bij de verantwoordelijke partij. Bij situaties met een interne oorzaak heb je overleg met de betrokken afdeling, zodat werkwijzen kunnen worden aangepast of correcties in ons aanbod kunnen worden doorgevoerd.

Je bent tevens verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van klachten en verwerkt de resultaten overzichtelijk in een rapportage. Ook draai je periodiek mee met onze nooddienst, waarbij je buiten kantoortijden klanten te woord staat bij noodgevallen op de bestemming. In rustige periodes bied je ondersteuning bij de binnendienst taken op de Sales afdeling.

Functie-eisen

HBO werk- en denkniveau

Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels

Ervaring met het werken in Microsoft Word en Excel

Bedreven in planmatig werken en het stellen van prioriteiten

Ervaring in de reisbranche

Bereidheid om periodiek buiten kantooruren bereikbaar te zijn

Overige eigenschappen

Woonachtig in (de omgeving van) Rotterdam

Klantvriendelijke instelling: een goede balans tussen empatisch en zakelijk

Nauwkeurig en stressbestendig

Gemotiveerde en flexibele houding

Uitstekende contactuele eigenschappen

Zelfstandige, pro-actieve houding

Wij bieden

Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische en informele werkomgeving, waarin de communicatielijnen kort en informeel zijn en de medewerkers passie voor verre reizen hebben. Onze product presentaties, (online) cursussen en studiereizen dragen bij aan jouw productkennis en persoonlijke ontwikkeling.

Deze functie valt in loonschaal 4 en je ontvangt een jaarcontract met de intentie op verlenging naar een vast contract. Het salaris ligt boven de CAO voor de reisbranche, de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. Voor de nooddienst ontvang je een onregelmatigheidstoeslag. Jij en je eventuele partner en/of kinderen vallen automatisch onder onze collectieve reisverzekering met werelddekking. Je krijgt korting op je annuleringsverzekering. Natuurlijk krijg je ook korting op de reizen van Travel Trend.

Reageren

Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande eisen? Stuur dan je sollicitatie aan personeelszaken@traveltrend.nl

