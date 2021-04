Travel360 en TRAVel Media bundelen krachten

Het Belgische Travel360 van Jan Peeters wordt onderdeel van de TRAVel Media Groep. Jan Peeters gaat de belangen van het bedrijf behartigen bij onze Zuiderburen. De overeenkomst werd donderdag ondertekend in het kantoor van TRAVel Media in Hilversum.

Tom van Apeldoorn, uitgever van TRAVel Media Groep, is blij met de overeenkomst. ‘Dit is een volgende logische stap voor ons bedrijf. De expertise die we hebben, is in veel gevallen toepasbaar op de Belgische markt. Met de ervaren Jan Peeters als countrymanager denk ik dat we goede stappen zetten richting meer internationalisering van ons bedrijf.’

Essentieel belang

T.J. van Apeldoorn, commercieel directeur van TRAVel Media Groep: ‘In deze tijden is de samenwerking opzoeken van essentieel belang. We hebben met Jan al vaker op andere vlakken samengewerkt, dus het ‘flirten’ is niet van de laatste weken. Met deze stap vervullen we een lang gekoesterd doel, namelijk TRAVel Media naar een Benelux-platform tillen. Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging.’

Veel plannen

Ook de nieuwbakken countrymanager Jan Peeters kijkt uit naar de verdergaande samenwerking: ‘Er zijn veel plannen die we nu gezamenlijk kunnen realiseren. De ambitie die wij hebben op de Belgische markt krijgt op deze manier extra ondersteuning.’

TRAVel Media Groep omvat de vakbladen TravelPro en TravMagazine, TravEcademy, MICE Travel Magazine, Business Traveller Nederland en de consumentenwebsite Voyago.nl. Recent werd onder de naam Voyago.nl ook een eigen biermerk gelanceerd. Travel360 bestaat onder meer uit de website en (kwartaal)magazine met de veelgelezen columns van Jan Peeters, die ook presentaties geeft en daarmee in de nieuwe constellatie blijft doorgaan. Peeters was vorige week te gast in een levendige aflevering van de TAT’s Travel Podcast.

Foto: Bij de ondertekening van de overeenkomst tussen Travel360 en TRAVel Media (vlnr): Tom van Apeldoorn, TJ van Apeldoorn en Jan Peeters.

