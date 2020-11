Travelhome breidt Europees aanbod uit

Travelhome breidt in Europa het aantal steden waar men een camper kan ophalen uit. Vanaf 2021 worden 51 camperophaallocaties aangeboden verdeeld over 19 landen binnen Europa. Men kan met de eigen auto of per vliegtuig reizen om de camper op te halen, en volgend jaar zal Travelhome ook vervoer per trein gaan aanbieden naar verschillende Europese steden.

“Covid-19 heeft onze groeiambitie voor Europa in een stroomversnelling gebracht”, aldus Perry van de Wiel (Directeur Travelhome). Hij verwacht in 2021 een grote vraag naar campervakanties voor zowel binnen als buiten Europa. ‘Een camper biedt je een veilige cocon, op campings verblijf je met voldoende afstand tot je buren en met je eigen vakantiewoning op wielen kun je makkelijk drukke plaatsen vermijden – je bent volledig autonoom.’ Begin 2021 zullen alle nieuwe Europa bestemmingen op de website van Travelhome geüpload zijn.

19 landen

“Voor veel Nederlanders en Belgen is een campervakantie naar Amerika of Canada een grote droom. Maar er zijn uiteraard ook klanten die zo’n verre bestemming voor de eerste keer iets te avontuurlijk vinden”, stelt Van der Wiel. Voor deze doelgroep kan een campervakantie in een Europees land een ideale mogelijkheid zijn om een eerste vakantie met een camper te beleven. Travelhome biedt in 2021 campers aan in Duitsland, Estland, Engeland, Ierland, Schotland, Finland, Frankrijk, Italië (inclusief Sardinië en Sicilië), Kroatië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, IJsland, Zweden, Polen, Rusland, Estland en Zwitserland.

Nieuw in 2021: vervoer per trein

Veel van de plaatsen waar men de campervakantie kan beginnen, zijn vanaf Nederlandse, Belgische of Duitse luchthavens met prijsvechters goedkoop aan te vliegen waaronder Dubrovnik, Praag, Barcelona, Edinburgh, Malaga, Helsinki, Stockholm, Dublin, Berlijn en Pisa. Van de Wiel: “Maar we gaan onze klanten straks voor verschillende steden in Europa ook de optie bieden om daar per trein naar toe te reizen; denk aan Hamburg, Berlijn, Zürich, Parijs en Londen.” Een derde optie is om met de eigen auto naar een campervestiging te rijden, die daar te parkeren en dan met je eigen huis op wielen aan de roadtrip te beginnen.

1,5 meter samenleving stimuleert vraag

De 1,5 meter samenleving heeft de verkoop van campers een geweldige boost gegeven en ook de verhuurmarkt zal als gevolg van de verwachte daling van vliegvakanties en meer autovakanties een stimulans krijgen. De behoefte aan meer individualisme en meer comfort maakt kamperen met de luxe van een hotelkamer steeds populairder. “Zie het als een vakantiehuisje op wielen. Je ziet binnen de kampeerwereld dat zeker de wat oudere tentkampeerders meer behoefte krijgen naar het comfort van een caravan of een camper. Je hebt altijd je eigen douche, toilet, keuken, zitbank en bed met een goed matras bij de hand. En vergeet niet: een groot aantal stopcontacten voor de mobiele, haarföhn, de Playstation, opladers en de e-reader”, aldus Van de Wiel.

