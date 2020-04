Travelhome geeft (film)tips om het campergevoel toch te ervaren

Omdat deze maanden een campervakantie naar welke bestemming dan ooit even niet mogelijk is, heeft de Travelhome een lijst van films samengesteld waarin campers een belangrijke rol spelen, van feel good roadmovies tot hilarische films en spannende series. “Ook leuk voor reisagenten en ZRA’s om thuis met familie toch even het campergevoel te ervaren, en deze inspiratie vast te houden tot het droomreisverzoek van die klant straks weer binnenkomt”, aldus Perry van de Wiel (directeur Travelhome).

R.V.: Runaway Vacation met Robin Williams en Jeff Daniels(2006)

Ja, als er een film is waar de RV een hoofdrol speelt, is het deze wel. Een hilarische roadmovie voor het hele gezin, waarin Bob Munro en zijn gezin in een gehuurde camper door Colorado trekken en in tientallen komische situaties terechtkomen. De camper van Munro in de film is het type Georgetown van fabrikant Forest River, die van het stel Gormicks een prachtige vintage Clipper RV.

Trailer: https://www.imdb.com/title/tt0449089/

Lost in America met Albert Brooks en Julie Hagerty (1985)

Reclamemaker David Howard aast op een promotie en wanneer dat aan zijn neus voorbijgaat, krijgt ruzie met zijn baas en wordt ontslagen. Mooi moment om het roer om te gooien en samen met zijn vrouw Linda Amerika per camper te ontdekken. De camper in de film is er een van het Amerikaanse merk Winnebago. ‘Linda, this is just like the movie Easy Rider, only now it is our turn’, verwoordt David hun campertrip. De film is onder meer opgenomen in California, Arizona, Nevada, Georgia en New Mexico. Prachtig gevoel voor humor.

Trailer: https://www.imdb.com/video/vi2863447577?ref_=tt_pv_vi_aiv_1

The Long, Long Trailer met Lucille Ball en Desi Amaz (1954)

Tracy en Nicky (gespeeld door de ook in werkelijkheid getrouwde Ball en Arnaz) vertrekken op huwelijksreis met een onmogelijk lange caravan die voor de nodige complicaties zorgt. Eenmaal onderweg blijkt het leven in de vrije natuur ook niet zo idyllisch als verwacht met vele hilarische voorvallen en slapsticks. Leuke feel good film voor het hele gezin. De trailer in deze film is een schitterende Redman New Moon 1953 model.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Nxx4ijz3aig

We’re the Millers met Jason Sudeikis en Jennifer Aniston (2013)

Voor een avondje luchtig vermaak is deze film een aanrader. Drugsdealer David Clark heeft een oogje op een bovenbuurvrouw, een stripper in een plaatselijke club. Na een gevecht wordt al zijn geld gestolen, ook geld dat een drugleverancier nog van hem krijgt. Die draagt hem dan op om drugs in Mexico op te gaan halen met een camper. David vormt met de stripper en een buurjongen en meisje een gezin en het feest gaat beginnen. De camper waar ze in reizen is een Coachmen Encounter, een dergelijke type verhuurt Travelhome ook.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0Vsy5KzsieQ

Spaceballs met Mel Brooks en John Candy (1987)

Liefhebbers van sciencefiction films zullen smullen van Spaceballs dat een parodie is op de Star wars films. Erg melige film waarin een bijzondere camper figureert – als een spaceship, een camper met vleugels en straalmotoren

Trailer: https://youtu.be/uWVSVgU-I0s

The Incredibles animatiefilm (2004)

Leuke animatiefilm voor kinderen met Mr Incredible als superheld. Mooie scene waarin de Incredibles familie een witte camper steelt en met een Syndrome raket de camper naar Metroville vliegt.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fjsTZzP8nkI

The Toy Box met Mischa Barton en Denise Richards (2018)

Zijn de kinderen in bed gestopt dan is het tijd om naar deze horrorfilm te kijken. Charles heeft een oude camper gekocht, omdat hij er even tussenuit wil met zijn familie. Hij wil de band met zijn twee zoons herstellen, omdat zijn vrouw pasgeleden overleden is. Tijdens de reis komt de familie in contact met een zekere Samantha en haar broer, die gestrand zijn. Ze nemen het tweetal mee en nemen een omweg door de woestijn. Wanneer de groep de weg kwijt raakt, is dat het begin van een hoop ellende.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=T8EHPZzmr6s

Grandma’s Blessings met John Youmans en Mitch Rossel (2013)

Drayton Taylor is een lokale tv presentator in Valdosta in de staat Georgia. Op een dag krijgt hij een telefoontje dat zijn oma overleden is en dat hij naar Austin (Texas) moet komen voor de erfenis: dat blijkt een oude camper. Met een vriend van oma knapt hij de camper op en samen besluiten terug te rijden naar Georgia waarbij ze onderweg allerlei bizarre en grappige situaties beleven.

Trailer: https://vimeo.com/136159748

The Leisure Seeker met Donald Sutherland en Helen Mirren (2017)

Als er ooit een mooie naam aan een camper is gegeven, dan is het wel The Leisure Seeker. Zo noemen het koppel Jong en Ella hun stokoude camper, een Winnebago Indian uit 1975. John leidt aan Alzheimer en ze willen nog een keer een mooie reis maken. Dat wordt een roadtrip van Boston naar Key West in Florida.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1GvHFSkyZlk&feature=youtu.be

Breaking Bad met Bryan Cranston en Aaron Paul (2008)

Grote kans dat je deze serie op Netflix al gezien hebt, maar zo niet dat is het advies: direct gaan kijken. Een briljante serie waar de hoofdpersonages Walter White en Jesse Pinkman verwikkeld raken in het maken en verkopen van de drug crystal meth. Alleen al de openingsscène met de camper – een 1986 Fleetwood Bounder – is fantastisch. Uiteraard wil Travelhome niet dat hun huurders zo met hun camper omgaan maar in deze serie mag het: de camper wordt omgetoverd tot een mobiele drugslab.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_o4k3yYYF3U

