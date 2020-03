Travelhome: “We draaien ons beste jaar ooit”

Travelhome ondervindt geen enkele hinder van het coronavirus. De touroperator koerst af op het beste boekingsjaar ooit in haar 34-jarig bestaan, met de hoogste groeicijfers voor de bestemmingen Canada en Amerika. Binnen Europa doen met name IJsland en Noorwegen het goed.

“Ons vakantieproduct is uiteraard anders dan een standaard hotelvakantie maar juist daarom zijn wij veel minder vatbaar voor de huidige coronamalaise. De enige bestemming in ons aanbod die weinig geboekt wordt, is Australië maar dat komt primair door de recente bosbranden,” stelt Travelhome directeur Perry van de Wiel. Het merendeel van campervakantieboekingen voor intercontinentale bestemmingen worden tussen september en januari gemaakt dus in de periode voordat het coronavirus zich echt manifesteerde. Van de Wiel: “Maar zelfs de periode tussen de Vakantiebeurs en eind januari waren hoogtijdagen voor ons. En opvallend, in weerwil van de huidige angstcultuur hebben wij geen enkele annulering gekregen.”

Nihil

Wat ook in het voordeel van dit type vakantie speelt, is dat je in een cocon met je eigen huis op wielen rondreist, je kunt indien gewenst makkelijk erg drukke plaatsen vermijden. In plaats van hutjemutje te ontbijten in de ontbijtzaal van een groot hotel of cruiseschip, eet je tijdens je campervakantie in of voor je eigen camper met je buren tien meter naast je. Eveneens een factor die positief van invloed is, is dat het aantal coronabesmettingen in Amerika en Canada in relatie tot het gigantische landoppervlakte vrijwel nihil is. Daarnaast zijn bestemmingen als IJsland, Finland en Noorwegen én zeer dun bevolkt én nog niet overlopen door massa’s toeristen.

