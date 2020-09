TravelPro Podcast: terugblik op de actie

In de derde aflevering van de wekelijkse TravelPro Podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door van de afgelopen week. In deze editie wordt er teruggeblikt op de actie van vrijdag jl. en barst de discussie over een staatssecretaris voor toerisme weer los.

In de TravelPro Podcast praten we over de ontwikkelingen binnen de reisbranche. Wat speelt er zich achter de schermen af bij Nederlandse reisorganisaties? Hoe gaan reisprofessionals om met veranderingen in de wereld? En welk nieuws mag je niet missen? Heb je ideeën of wil je een keer aanschuiven in Hilversum? Stuur een mail naar redactie@travelpro.nl. Luisteren kan hieronder of via Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker & RadioPublic.

 

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.