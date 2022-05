Travelpro Research – Korte rokjes, tatoeages, hoofddoekjes, enz.: op mijn werk mag ik zijn wie ik wil zijn

Deel dit artikel

De reissector wordt door reisprofessionals vaak geroemd als ‘de leukste sector om in te werken’, maar wij zijn benieuwd; mag je op je werk zijn wie je wilt zijn? Korte rokjes, tatoeages, piercings, geloofsovertuiging, jouw mening, enzovoorts, wat zijn jullie ervaringen?

Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten. Wijs je collega’s ook op de enquête ook door naar je collega’s zodat we een compleet beeld krijgen. Onderaan de enquête vind je een leeg veld waar je een toelichting kunt geven op één of meerdere van de vragen.

Wil je naast het invullen van de enquête je bevindingen over het reisbureau (in een betoog) op papier zetten of wil je de redactie er graag over spreken? Mail dit dan naar redactie@travelpro.nl.

Doe mee aan ons onderzoek.

Author Arjen Lutgendorff