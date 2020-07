TravelPro volledig vernieuwd

Het eerste volledig digitale magazine van TravelPro is vandaag verschenen. Je kan nu echt niet meer om ons heen. Scroll er eens op je gemak doorheen, lees de artikelen, bekijk de video’s en ontdek wat dit digitale magazine allemaal te bieden heeft.

In dit nummer nemen we je eindelijk weer mee op reis en gaan we samen met Corendon naar het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao. Met TUI bezochten we het prachtige Griekse eiland Zakynthos. Maar ook: Reisadvies: virologisch of puur politiek, de samenwerking tussen Toerkoop en The Travel Club, een video-interview met Harm Kreulen (KLM) en nog veel meer…

Het magazine is te lezen op je computer, laptop, tablet en telefoon. Lees ons waar je wil, wanneer je wil en hoe je wil. We horen graag wat jij van dit magazine vindt. Mail ons via redactie@travelpro.nl

