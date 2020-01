TravelPro zoekt stagiair(e)

Wil jij onvergetelijke journalistieke ervaringen opdoen tijdens jouw stage binnen een geweldige branche op – misschien wel – de leukste redactie van Nederland? Lees dan snel verder, want wij zoeken een nieuwsgierige, energieke, gezellige stagiair(e).

TravelPro is het meest toonaangevende vakblad in de Nederlandse reisbranche. En dat is lang niet alles, want we zijn als redactie ook enorm actief op onze site en social media-kanalen. Daarnaast valt ook TravelNext onder de uitgeverij en ook daarvoor ga je als redacteur aan de slag. Als journalistieke stagiaire draai je volledig mee op de redactie, voer je van diverse redactionele werkzaamheden uit, waaronder het verwerken van nieuwsberichten, produceren van redactionele specials en achtergrondverhalen, het mee up-to-date houden van de websites, bijwonen van persconferenties en -bijeenkomsten en mag je wel eens op studie- en/of persreis naar een zonovergoten bestemming!

Jij…

– volgt een HBO-opleiding Toerisme of Journalistiek

– bent een leergierige en gezellige student(e)

– kan nauwkeurig, actief en zelfstandig werken

– bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken

– is niet bang voor onze kantoorhond, Russel

Je krijgt een stagevergoeding van € 250 bruto per maand op basis van fulltime beschikbaarheid. We zijn in Nijmegen gevestigd.

Is dit echt iets voor jou? Mail dan jouw motivatie en CV naar redactie@travelpro.nl. Heb je vragen? Bel dan naar 024 – 8200203.

