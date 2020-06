TravelXL Archipel breidt aanbod uit met hoeden

Onder het mom ‘niet bij de pakken gaan neerzitten’, verkoopt Ankie Jansen van TravelXL Reisbureau Archipel in Den Haag sinds vorige week zonnehoeden. “De eerste twee dagen verkochten we zoveel hoeden, dat we gelijk een nabestelling moesten doen. Klanten, maar ook passanten, reageren zeer positief.”

Het idee om hoeden te gaan verkopen komt van de 94-jarige huurbaas van het pand in de Haagse Archipelbuurt. “Hij is heel begaan met ons en belt regelmatig op om te vragen hoe het gaat. Hij gaf ons de tip om hoeden te gaan verkopen. Zijn zoon woont in Zuid-Afrika waar hij een hoedenimperium heeft opgezet en is aan het uitbreiden in Europa en dus ook Nederland. Een zonnehoed is een artikel dat weer goed past in een reisbureau, dus dat zagen we wel zitten.”

Traffic

De hoeden, met een prijs tussen €40 en €60, kregen een mooie, prominente plek in het reisbureau en de etalages werden in stijl gedecoreerd. “We krijgen ontzettend veel leuke en enthousiaste reacties. Ons reisbureau zit in een chique Haagse wijk waar men graag een hoed draagt. We hebben er ook al erg veel verkocht. Heel bijzonder en het levert ons veel traffic op.” Het lijkt erop dat het reisbureau een nieuw vast artikel in het aanbod heeft, want er wordt al gesproken om de hoeden te blijven verkopen. “Ze passen ook goed in de koffer, omdat ze kreukbestendig zijn.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.