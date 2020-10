TravelXL Reisbureau Reinken stopt door coronacrisis

TravelXL Reisbureau Reinken in Den Haag sluit per 31 oktober aanstaande de deuren, als gevolg van het coronavirus. Dat laten Marion Fromberg en Annelies van der Bijl weten.

“Tot ons grote verdriet moeten wij mededelen dat wij per 31 oktober 2020 onze reisbureau-activiteiten als gevolg van het covid-19-virus moeten beëindigen. Daar het zoals het ernaar uitziet een vaccin tegen corona nog wel enige tijd op zich laat wachten zien wij geen toekomstmogelijkheden meer. Wij danken iedereen hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen in al die jaren en wensen hen een zonnige toekomst.”

