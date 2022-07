TravJobs: deze reisbedrijven presenteren zich

Deel dit artikel

Daar is-ie dan: TravJobs, een speciale uitgave (print én digitaal) over werken in de reisbranche. Het acute tekort aan personeel is een veelbesproken onderwerp in de reisbranche bij al onze partners. Reden voor de grootste vakbladen in onze branche, TravMagazine en Travelpro, om de handen ineen te slaan en met een nieuw initiatief te komen: TravJobs.

In dit magazine stellen reisorganisaties zich voor aan geïnteresseerde (ex)reisprofessionals, want waarom zou een potentiële werknemer juist bij deze organisatie willen komen werken? Reisbedrijven vertellen over hun organisatie, visie & doelen, kernwaarden, collega’s, carrièremogelijkheden, usp’s, et cetera. Met een QR-code heeft de lezer vervolgens een makkelijke toegang tot de actuele vacatures.

Author Sharon Evers