TravMagazine en Travelpro presenteren: TravJobs

TravJobs is een speciale uitgave (print én digitaal) over werken in de reisbranche. Dit magazine wordt verspreid onder onze abonnees, maar ook onder de derde- en vierdejaars studenten van de toeristische opleidingen.

Het acute tekort aan personeel is een veelbesproken onderwerp in de reisbranche bij al onze partners. Reden voor de grootste vakbladen in onze branche om de handen ineen te slaan en met een nieuw initiatief te komen: TravJobs.

Het TravJobs-magazine is de ideale gelegenheid om uw organisatie voor te stellen aan potentiële nieuwe medewerkers. Waarom zou een potentiële werknemer juist bij uw organisatie willen komen werken?

Maak van deze unieke mogelijkheid gebruik en vertel het zelf aan 8.000 reisprofessionals en 1.200 studenten (schoolverlaters en stagiaires). Geef gericht aan wat uw organisatie te bieden heeft. Vertel over de organisatie, visie & doelen, kernwaarden, collega’s, carrièremogelijkheden, specifieke usp’s, et cetera.

Met een QR-code heeft de lezer vervolgens een makkelijke toegang tot uw actuele vacatures.

Interesse in de mogelijkheden om deel te nemen?

Stuur dan een e-mail naar sales@travmedia.nl of bel: 035-672 88 52.

