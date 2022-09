TravMedia zoekt projectmanager events (tijdelijk)

TRAVel Media BV (www.travmedia.nl) is marktleider in vakinformatie voor de Nederlandse reisbranche. De onderscheidende producten bestaan uit diverse vakbladen, online-uitgaven en bijzondere projecten voor de Nederlandse reisindustrie. De basis van ons mediabedrijf is TravMagazine, veruit het grootste vakblad voor de reisbranche in Nederland.

Andere toonaangevende titels en producties binnen TRAVel Media zijn:

– hét online elearning platform van de reisbranche TravEcademy

– het magazine MICE Benelux dat zich richt op de markt van meetings, incentives, congressen en events in de Benelux

– Business Traveller, hét magazine voor de zakelijke reiziger vanuit Nederland

– Voyago.nl, het consumentenplatform binnen de uitgeverij, gericht op het informeren en inspireren van reislustige consumenten

– Naast deze titels zijn er verschillende activiteiten binnen de uitgeverij zoals het jaarlijkse Reisgala België & Nederland, TravDay België & Nederland en de jaarlijkse Business Traveller & MICE Fair Benelux

Voor de tijdelijke opvang van circa 6 maanden i.v.m. zwangerschap zijn wij op zoek naar een: Project Manager events (m/v)

Het betreft in basis een parttime functie (4 dagen), maar fulltime / 5 dagen is ook welkom, waarin je backoffice zaken uitvoert, de afdeling Marketing & Events ondersteunt, meewerkt aan de uitvoering van diverse evenementen en ondersteuning biedt aan de Event manager in aanloop naar en tijdens events.

Functie eisen

Goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden

Ervaren in Excel

Zelfstandig en secuur kunnen werken

Minimaal MBO werk- en denkniveau

MBO werk- en denkniveau Representatief

Kennis van CRM en CMS-systemen is een pré

Ervaring in de reisbranche is een pré

Profiel

Ben jij ondernemend en gedreven? Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan je niet wachten om je handen uit de mouwen te steken? Heb je affiniteit met marketing en het organiseren van events? Oh, en niet bang voor honden? Dan is deze functie echt iets voor jou!

Takenpakket

Hierbij een greep uit het takenpakket:

Maken van draaiboeken

Contact met diverse interne en externe leveranciers

Voorbereiden van diverse events

Planning maken en bijhouden

Beheren van event websites

Interesse?

Ben jij beschikbaar op korte termijn? Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V.. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met T.J. van Apeldoorn, 06-11335016.

Werving op de vacature is niet wenselijk!

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime

Salaris: €1.830,00 – €2.285,00 per maand

Rooster:

Flexibel werkrooster

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Dienstreizen vergoeding

Flexibele werkuren

Reiskostenvergoeding

Donderdagmiddagborrel

Werk vanuit huis

Soorten aanvullende vergoedingen:

Vakantiegeld

Ervaring:

Administratie: 1 jaar (Vereist)

Events: 1 jaar (Vereist)

Marketing: 1 jaar (Gewenst)

Taal: