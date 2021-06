Trouwe Aruba-fans zetten tatoeage van hun geliefde One happy island

Hermy van der Velden en haar man uit Groningen zijn al jaren fan van Aruba en vieren er elk jaar hun vakantie. Nadat Corona roet in het eten gooide, konden zij half mei alsnog naar het One happy island voor hun tiende vakantie op het eiland. Om het echtpaar in het zonnetje te zetten en te bedanken, zijn zij door de Aruba Tourism Authority tijdens hun laatste verblijf geëerd.

Hermy en haar man hebben de liefde voor hun tweede thuis nu ook vereeuwigd met een speciale tatoeage. Zo dragen zij het eiland altijd bij zich. “Nadat we drie weken geleden geëerd zijn op Aruba omdat wij er voor de tiende keer waren, hebben we Aruba nu ook ‘forever’ vastgelegd als ons ‘second home away from home.’ Wij kunnen niet wachten om weer terug te gaan,” aldus Hermy. Nu Aruba alweer enige tijd op code geel staat is het koppel van plan om binnenkort weer naar het One happy island te reizen.

