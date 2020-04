Tsjechen mogen weer op vakantie naar het buitenland

In Tsjechië heeft de regering laten weten dat de maatregelen met betrekking tot het coronavirus snel minder zullen worden. De inwoners van het land mogen ook weer naar het buitenland. “Ook om op vakantie te gaan”, zo laat de overheid weten. Wie in het buitenland is geweest en weer terugkeert naar Tsjechië moet middels een test kunnen bewijzen niet besmet te zijn met het coronavirus. Dat bewijs moet worden geleverd middels een test.

Ook in het land zelf worden de maatregelen soepeler. Zo is het samenscholingsverbod van kleinere groepen niet meer van toepassing en mag men weer in groepen tot maximaal tien mensen bijeenkomen. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Adam Vojtěch laten weten. Tot de versoepeling van de maatregelen behoort ook het versnellen van het openen van winkels. Er is geen wijziging aangekondigd in de verplichting om gezichtsmaskers in het openbaar te dragen of om grotere openbare bijeenkomsten of evenementen te verbieden.

Het Midden-Europese land lijkt gemakkelijk om te gaan met het virus, maar introduceerde in maart enkele van de strengste maatregelen van Europa om een ​​ongecontroleerde piek in de nieuwe coronavirusepidemie te voorkomen. De minister zei destijds al dat de maatregelen van cruciaal belang waren om overvolle ziekenhuizen te voorkomen. Nu kunnen de maatregelen worden versoepeld waarvoor medische experts zijn geraadpleegd. Er zijn overigens ook epidemiologen die ook in dit geval waarschuwen voor overhaaste stappen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.