Tsjechië; de ultieme rondreisbestemming

In het hart van Europa ligt Tsjechië. Een schitterende vakantiebestemming voor wie van cultuur, natuur en het buitenleven houdt.

Het land heeft een gevarieerd landschap. Er zijn bossen, bergen, glooiende valleien met rivieren en indrukwekkende natuurparken met rotsformaties. De Tsjechische steden hebben prachtige pleinen, kleurrijke huizen en er zijn romantische kastelen. Het land, omringd door Duitsland, Oostenrijk, Polen en Slowakije, is zo’n 800 km rijden en hierdoor ideaal als autobestemming. Liever vliegen? Binnen vijf kwartier ben je in de Tsjechische hoofdstad.

Door het afwisselende landschap heeft Tsjechische voor ieder wat wils. Er zijn schitterende fietsroutes langs rivieren, een breed aanbod aan wandelroutes en kinderen kunnen plezier beleven bij één van de vele dierentuinen, meren en klimparken. Door de geringe afstanden is Tsjechië een geweldige bestemming voor een rondreis. Elke Tsjechische regio is net weer even anders en er zijn maar liefst veertien UNESCO monumenten in het land. Tsjechië laat je niet toe om stil te zitten!

Meer info: www.visitczechrepublic.com en zomer.czechtourism.com

