Tsjechië opent langste hangbrug ter wereld

In het bergresort Dolní Morava, in Tsjechië, wordt deze vrijdag de langste hangbrug ter wereld geopend. De hangbrug is 721 meter lang, 1,2 meter breed en hangt maar liefst 95 meter boven de grond.

De attractie met de naam Sky Bridge 721 zal deze vrijdag voor bezoekers toegankelijk zijn. Bij de brug komt ook een educatief parcours genaamd de ‘Bridge of Time’. Het unieke spel met tien educatieve panelen leert op een interactieve en onderhoudende manier over natuurbescherming en de bewogen geschiedenis van Sudetenland.

Sky Bridge 721 verbindt twee bergkammen en overspant de Mlýnické-vallei. Omgeven door de natuur van de berg Králický Sněžník, biedt de brug bezoekers een spectaculair uitzicht op het landschap.

Author Dylan Cinjee