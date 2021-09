Tuhumena (333travel): “ANVR is slappe hap, sluit je aan om een kort geding tegen de Staat te starten”

Deel dit artikel











“Ik roep hierbij alle reisbedrijven op om zich net als 333travel, ITG groep en Riksja Travel aan te sluiten bij het mogelijke kort geding welke Voja travel tegen de staat wil starten. Ik weet dat de ANVR heel veel heeft gelobbyd, maar ze willen alleen maar praten. Heel erg politiek. Ik vind dat ze veel te veel hun kop in het zand steken. Ik vind de ANVR wat dat betreft slappe hap. Wij laten ons niet afslachten”, zo laat Frangken Tuhumena (333travel) weten aan TravelPro.

Op de vraag of hij wel ANVR-lid blijft, laat Tuhumena weten: “Jazeker. Ik laat de ANVR niet vallen, maar als zij niet durven, moeten we zelf initiatief nemen”, aldus Tuhumena. “Persoonlijk heb ik afgelopen vrijdag het ANVR online verre reizen specialisten meeting gevolgd en werd daar niet blij van. Ik vind dat we als reisbranche ons laten afslachten als we niets doen. De steun stoppen per 1 oktober en dan ook nog vasthouden aan code oranje voor vrijwel alle verre bestemmingen”, dat laat Tuhumena weten. Hij roept andere reisorganisaties op om zich (via deze link) aan te sluiten bij de reisorganisaties die een kort geding tegen de Staat voorbereiden.

“Daarnaast heb ik aan Minister Stef Blok een brief gezonden waarin ik hem heb gewezen op zijn uitspraken op RTL4 waarbij hij aangeeft dat verre reizen op korte termijn niet zal gebeuren maar dit nog jaren zal duren. Terwijl wij door onze eigen enquête weten dat er juist massaal geboekt zal gaan worden als de overheid de landen op geel zet. Uiteindelijk moet de consument kunnen besluiten of ze wel of niet met vakantie willen. Daarbij kunnen wij klanten uitstekend en deskundig informeren naar welke landen je veilig kunt reizen.”

“Tevens wil ik melden dat minister Blok mij elk jaar en vele branchegenoten heeft uitgenodigd op het Nieuwjaarsontbijt en heeft hij ons altijd geprezen dat wij klanten ‘Wijs op Reis’sturen. Daarmee doelde hij op ons deskundige reisadvies en uitstekende georganiseerde reizen.

Ik vind dat hij de reiswereld keihard laat vallen in plaats van ons juist te steunen. Je bent partners in goede en slechte tijden. Ik ben persoonlijk enorm teleurgesteld dat hij als overheid zulke uitspraken heeft gedaan.”

“Wij steunen het initiatief van Voja travel, Joshua van Eindhoven om een kort geding tegen de Staat te starten. Je kunt niet de steun stoppen en ondertussen een negatief reisadvies blijven adviseren terwijl Nederland voor 77% is gevaccineerd. Voor de EU Landen zijn de regels versoepeld maar niet voor reizen buiten de EU. Dit kan gewoonweg niet. Persoonlijk vind ik het jammer dat de ANVR geen dergelijk statement durft te maken. Dus dan moeten we zelf het voortouw nemen. Mijn respect gaat uit naar Joshua die hierin de lead heeft genomen.”

Author Arjen Lutgendorff

