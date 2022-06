TUI annuleert geen TUI fly-vluchten

Deel dit artikel

Reisorganisatie TUI gaat geen TUI fly-vluchten annuleren. “Iedereen die al geboekt heeft, kan op vakantie”, zegt Petra Kok (woordvoerder TUI Nederland).

“Wij betreuren het besluit van Schiphol dat de luchtvaartmaatschappijen dwingt om het aantal passagiers behoorlijk terug te brengen in de hoogseizoenmaanden juli en augustus. Het gaat om al veel eerder geboekte vakanties en deze mensen verkeren nu in onzekerheid. Wij kunnen een groot deel van die onzekerheid vandaag wegnemen; we gaan géén TUI fly-vluchten annuleren, iedereen die al geboekt heeft kan op vakantie. Veruit het merendeel van de vliegvakanties zal nog steeds vanuit Amsterdam vertrekken (binnen de door Schiphol gestelde limieten). Voor dat deel van de reizigers dat niet meer vanaf Schiphol mag vertrekken, gaan wij vluchten inzetten vanaf regionale luchthavens.”

Kok: “Wij zijn op dit moment een ingewikkelde puzzel in elkaar aan het leggen, die als uitkomst heeft dat we de vliegvakanties met een TUI fly-vlucht toch allemaal kunnen uitvoeren. We kunnen ook alvast melden dat alle vakanties richting de ABC-eilanden en het Caraïbisch gebied – met een TUI fly vlucht – vanaf Schiphol blijven vliegen. Naast de vakanties met vluchten van TUI fly, bieden wij ook pakketreizen aan met vluchten van Transavia, KLM en andere airlines. Wij hebben nog geen volledige en gedetailleerde informatie ontvangen en kunnen op dit moment nog niet de impact inschatten van de aanpassingen die zij zullen doorvoeren”.

Kok doet nog een dringend beroep op alle TUI-reizigers. “Neem geen contact op met ons, maar wacht op een persoonlijk bericht over eventuele aanpassingen aan jouw vakantie vanuit TUI. Wij gaan die vanaf begin volgende week sturen.”

Author Sharon Evers