TUI at Home introduceert de Travel Party

De TUI MRA’s introduceren de Travel Party at Home. Bij iemand thuis in ongedwongen sfeer, een reis bespreken met een breed gezelschap. Een groepsreis, familiereis of allemaal een andere reis, maar wel elkaar inspirerend.

Op zo’n avond is de sfeer plezierig en helemaal gefocust op vakantie. De MRA verzorgt de avond en brengt het gezelschap samen. Het kan een gezelschap zijn dat een vriendinnenreis wil bespreken, een stel dat de organisatie rondom een bruiloft in het buitenland wil organiseren of misschien is de belangstelling voor een specifieke bestemming wel de gemeenschappelijke deler.

Vakantieplannen

TUI MRA José van Felius heeft deze bijeenkomsten geïntroduceerd en samen met TUI is het verder uitgewerkt tot een concept dat alle MRA’s kunnen gebruiken. Er zijn speciale materialen in de huisstijl voor gemaakt. José zelf is erg enthousiast: “Ik zag hoe mensen in een gezelschap heel graag praten over hun vakantieplannen. Ik begon met de bijeenkomsten om hen kennis te laten maken met persoonlijk reisadvies aan huis. Er ontstonden spontaan vakantieplannen en het enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ik de reizen aan het boeken was voordat ik het wist. Voetbalreizen, vriendinnenreizen, opa en oma die de hele familie meenemen. De succesvolle Travel Party’s die ik al gehouden heb, zie ik als een win-win situatie; enerzijds kun je jezelf als MRA goed presenteren en anderzijds kunnen de gasten in gezamenlijk overleg ook direct een reis uitzoeken en boeken.”

Thema

De TUI Travel Party wordt vanaf vandaag uitgerold. De MRA’s bepalen zelf wanneer, waar en met welk gezelschap. Ook kunnen ze kiezen voor een bepaald thema. Kleinschaligheid en een ongedwongen sfeer vol vakantie-enthousiasme vormen de basis.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.