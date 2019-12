TUI at Home lanceert nieuwe website

TUI at Home lanceert vandaag (20 december) een nieuwe website voor haar MRA’s. Met deze opgefriste site hebben de aangesloten reisagenten een moderne online omgeving waarmee ze hun klanten nog beter kunnen informeren en inspireren op zoek naar de perfecte vakantie.

Naast de homepage (www.tuiathome.nl) waar ook partners zoals verkeersbureaus, reisorganisaties en hotels de mogelijkheid hebben hun product onder de aandacht te brengen, heeft elke MRA ook nu weer een persoonlijke pagina. Deze kunnen zij naar eigen inzicht vullen met informatie. Zoals hun social media kanalen, reistips, video’s, eventuele openingstijden, beoordelingen en uiteraard met meer dan voldoende ruimte om zichzelf aan de lezer voor te stellen. Nieuw op de site is een social wall met Instagram foto’s waarbij de #TUIatHome gebruikt is. Een mooie manier waarop bestaande TUI at Home klanten en MRA’s met echte foto’s en echte reizen nieuwe klanten kunnen inspireren

Jeroen Otto (Manager Franchise TUI at Home): “De oude website was dringend aan verbetering toe. Zo was deze niet geschikt voor gebruik op een mobiele telefoon of tablet en niet SEO vriendelijk. Ook de look and feel heeft een opfrisbeurt gehad waarbij de unieke pluspunten van onze MRA’s nog beter worden uitgelegd. Samen met de nieuw toegevoegde social wall sluit deze nieuwe website naadloos aan op de nieuwe weg die TUI at Home is ingeslagen, een weg waarbij zowel de MRA als de klant centraal staat en die ervoor zorgt dat de formule de komende jaren zijn positie in de ZSO-markt verder verstevigt.”

