TUI België weer naar niet-Europese bestemmingen

TUI België heeft besloten niet langer alle pakketreizen naar niet-Europese bestemmingen te annuleren. Pas sinds 1 juli 2021 kunnen alle Europese bestemmingen weer worden aangeboden in België. Intussen is de overgrote meerderheid van de Belgen volledig gevaccineerd en is er een sterke marktvraag naar verder gelegen bestemmingen, zeker tijdens de wintermaanden. Daarom maakt TUI voor elke niet-Europese bestemming wekelijks een reisbeoordeling op. Daarbij wordt via vele beschikbare nationale tot zelfs regionale bronnen de situatie ter plaatse geëvalueerd op het vlak van enerzijds de sanitaire toestand en anderzijds de garantie op een aangename vakantiebeleving. Op die manier komt er nu groen licht voor een aantal verre bestemmingen.

Wie tijdens de winter een zonzekere vakantie wil, zoekt die vaak buiten Europa, op exotische bestemmingen zoals de Caraïben. Het voorbije anderhalf jaar heeft TUI de pakketboekingen voor deze bestemmingen stelselmatig enkele weken voor afreis moeten annuleren. De voorbije maanden is de vaccinatiegraad bij de Belgen evenwel drastisch verbeterd. De klanten die tijdens de wintermaanden reizen, doorgaans volwassenen, zijn nagenoeg integraal volledig gevaccineerd. Deze reizigers betreuren de beperkte reismogelijkheden en de vele annuleringen enorm.

Bestemmingen

Daarom heeft TUI besloten om pakketreizen niet langer te annuleren indien de bestemming op basis van een uitgebreide interne beoordeling een positieve evaluatie krijgt. Voor een aantal bestemmingen is dit intussen het geval: vakantiegangers kunnen er met andere woorden op rekenen dat de sanitaire situatie ter plaatse onder controle is en dat de vakantiebeleving er weinig hinder ondervindt van de plaatselijke coronamaatregelen. Vanaf 16 september zal een strandvakantie aan de Turkse kusten (via luchthavens Izmir, Bodrum en Antalya) weer kunnen plaatsvinden, net als een citytrip naar Istanboel. Ook op de Dominicaanse Republiek zullen reizigers vanaf die datum opnieuw hun vakantie kunnen doorbrengen. Vanaf 15 oktober gaan reizen naar de Kaapverdische eilanden Sal en Boa Vista weer door. Vanaf 29 oktober, startdatum van de herfstvakantie en van het winterseizoen, worden ook Mexico (Cancun) en Dubai opgestart.

TUI komt met deze beslissing tegemoet aan de vraag van een trouw winterpubliek en gelooft dat het een juist moment is om een beperkt aantal bestemmingen opnieuw open te stellen. Op die manier worden immers grote concentraties vakantiegangers op een te beperkt aantal winterzonbestemmingen vermeden.

TUI Nederland

TUI Nederland liet desgevraagd aan TravelPro weten op dit moment nog geen uitspraak te kunnen doen of ze dit Belgische beleid gaan volgen.

Author Dylan Cinjee

