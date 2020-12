TUI Cares for Zanzibar: plastic upcycling initiatief helpt lokale vrouwen en jongeren

Zanzibar een schoner eiland maken en tegelijkertijd de sociale en economische kansen verbeteren van de lokale bevolking. Dat is het doel van de samenwerking die TUI Care Foundation is aangegaan met de sociale onderneming Chako. De komende drie jaar wordt op Zanzibar een inzamel- en upcyclingstation voor plastic afval opgezet. Hier worden minstens 50 werkloze en kansarme jongeren opgeleid om van plastic afval nieuwe producten te maken. Tegelijkertijd biedt het lokale ambachtslieden de mogelijkheid een stabiel inkomen te verdienen met hun bedrijfje en dat ook nog eens op een duurzamere manier. Het milieuonderwijsprogramma maakt zo’n 750 leerlingen bewust van het belang van afval scheiden en recycling.

Zanzibar is een geliefde vakantiebestemming, niet alleen vanwege de uitgestrekte witte stranden maar ook door de mix van cultuur en historie. Voor de pandemie kwamen er jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers naar het eiland. Toerisme was daarmee een belangrijke basis van de lokale economie, maar door het coronavirus is de economie op het eiland compleet tot stilstand gekomen. Het initiatief en de samenwerking van TUI Care Foundation en Chako zorgt dat banen behouden kunnen blijven en dat er op een andere manier toch inkomen wordt gecreëerd. Het upcycling station biedt niet alleen kansen aan de vrouwen en jongeren die er werken. Het helpt bij het aanpakken van de afval- en plasticproblemen van het eiland. Naar schatting zal er jaarlijks 550.000 kilo plastic verzameld worden; 20% van al het plastic afval op Zanzibar.

Recyclefabriek en boetiek

In het nieuwe upcycling station worden de jongeren en vrouwen opgeleid om producten van plastic afval te maken en te verkopen. Bezoekers van buitenaf en ook de lokale bevolking zijn welkom om het recycle proces van Chako te komen bekijken, ze kunnen een rondleiding krijgen in de fabriek en zelf een product maken. En in de boetiek van het station is het hele assortiment van de handgemaakte en gerecycleerde producten te koop. In de geest van Reduce, Reuse, Recycle zullen drie productlijnen worden gelanceerd. Met de verkoop van de producten worden de inspanningen van de lokale bevolking gesteund om zwerfafval te verminderen. Het streven van het station is om aan het einde van de drie jaar zelfvoorzienend te zijn.

Milieuonderwijsprogramma

Het milieuonderwijsprogramma van Chako dat is opgezet voor zo’n 750 leerlingen van lagere en middelbare scholen, is erop gericht om bewustzijn te creëren over de negatieve gevolgen van het verbranden van afval en de gevaren van zwerfafval. Het programma laat leerlingen zien hoe er met afval moet worden omgegaan en leert hen hoe te recyclen. In het upcycling station kunnen ze zelf kijken en leren hoe afval wordt gescheiden en hoe het wordt bewerkt om er een nieuw product van te kunnen maken. Ze kunnen zelf een nieuw product maken en zo ervaren hoe afval wordt omgezet in een nieuwe gebruiksvoorwerpen.

