TUI: ‘Droomzomer’ decor van dagelijkse liveshow De Oranjezomer van SBS6

Het VI-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is deze zomer samen met Hélène Hendriks dagelijks te zien in de liveshow De Oranjezomer. Vanaf 12 juli tot en met 8 augustus wordt de show uitgezonden vanaf Droompark de Zanding, het vakantiepark waar je met het ‘Droomzomer’ concept (dat in februari werd gelanceerd door HELDEN, Droomparken en TUI, red.) de belangrijkste sportevenementen ter wereld beleeft tijdens een heerlijke vakantie in eigen land. Heb je een ‘Droomzomer’ geboekt in die periode dan ben je van harte welkom als publiek bij de liveshow.

Twee locaties

De show, waarin de presentatoren op hun geheel eigen wijze een kijk op het nieuws en actualiteit rondom de belangrijkste sportevenementen, politiek en entertainment geven, start op 10 juni en zal tot en met de EK-finale op 11 juli worden uitgezonden vanaf Slot Zeist. Daarna verhuist De Oranjezomer naar Droompark de Zanding in Otterlo. Op deze locatie wordt in een dagelijkse show van een uur naast bijzondere gebeurtenissen in binnen- en buitenland de laatste week van de Tour de France besproken, gevolgd door de Olympische Spelen. Michael Boogerd is vaste gast bij de uitzendingen rondom de Tour de France. Meer informatie over onder andere de gasten die aanschuiven, volgt later.

Uitzendschema

De Oranjezomer wordt van 10 juni t/m 11 juli vanuit Slot Zeist uitgezonden en is dagelijks direct na het EK-duel van die avond om ca. 22.55 uur te zien op SBS6 en KIJK.nl, met vanaf 11 juni voorafgaand van 20.00 uur tot 20.45 uur een voorbeschouwing. Vanaf 12 juli t/m 8 augustus zendt De Oranjezomer uit vanaf Droompark de Zanding in Otterlo. De Oranjezomer is dan vanaf 21.30 uur tot 22.30 uur te zien op SBS6 en op KIJK.nl.

Droomzomer

lanceerden in februari het ‘Droomzomer’ concept. Het idee achter het concept is om met elkaar de allergrootste sportevenementen ter wereld te beleven tijdens een onvergetelijke vakantie in eigen land. Bekende (ex)-topsporters zullen optreden als ‘parkdirecteur’, clinics verzorgen, de sport analyseren en bijzondere verhalen vertellen. De Droomzomer wordt een shortbreak vakantie boordevol sportbeleving. Op Droompark ‘De Zanding’ in Otterlo kun je van 11 juni tot en met 6 september sport beleven in weekenden of midweken. Binnen een arrangement zijn er talloze belevenissen voor jong en oud. Hiervoor worden alle benodigde en vereiste coronamaatregelen getroffen. Frans Leenaars, CMO TUI Western Region: “Met de Droomzomer arrangementen geniet je met TUI deze zomer van een sportieve vakantie in eigen land. Of het nu samen sporten is, samen naar sport kijken óf een van de live uitzendingen bijwonen van De Oranjezomer. Tijdens de ‘Droomzomer’ kan het allemaal!”

