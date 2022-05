TUI en KLM zetten in op extra capaciteit op Zanzibar

Deel dit artikel

TUI en KLM zijn al jaren reispartners op diverse stedenbestemmingen binnen Europa en vakantiebestemmingen buiten Europa, en hebben hun samenwerking verder verstevigd. Met name op veelgevraagde verre reizen-bestemmingen hebben TUI en KLM het aanbod uitgebouwd. Het gaat niet alleen om extra capaciteit op Bali en Dubai, maar vooral ook op Zanzibar.

KLM vliegt rechtstreeks naar Zanzibar met op de terugweg een stop in Dar es Salaam, deze zomer twee maal per week en komende winter drie maal per week.

Manfred Lahey (Head of Product Flight Holidays bij TUI Nederland): “We zien de belangstelling voor Zanzibar toenemen en het kreeg nog een extra impuls nadat het eiland de afgelopen weken zo prachtig figureerde in de afleveringen van Expeditie Robinson All Stars.” Lahey vervolgt: “We hebben op Zanzibar een mooi aanbod TUI-hotels met onder andere TUI Blue Bahari beach (5* all inclusive) en twee RIU-hotels (RIU Palace Zanzibar 5* en vanaf 17 juni ook RIU Jambo 4*, beide all inclusive). TUI is zeer verheugd over de samenwerking met KLM op Zanzibar, gezamenlijk zetten we een prachtig kwaliteitsproduct neer.”

Author Sharon Evers