TUI en Riu trekken volle zalen bij eerste presentatie

Deel dit artikel

De opening van nieuwe hotels, de aankondiging van nieuwe vliegfrequenties van TUI fly, een overzicht van het aanbod van TUI Experiences en een update van TUI Groups & Incentives en TUI Sports. Dat alles voorafgegaan door een uitgebreid buffet en drankjes.

Dat waren maandagavond de ingrediënten van de eerste gezamenlijke presentatie van TUI en RIU in twee jaar tijd. Onder het motto Ready for Take Off presenteerden TUI en Riu hun laatste nieuws voor komend zomerseizoen. Circa 120 reisagenten waren aanwezig in het Steigenberger Hotel op Schiphol-Oost.

Verdeeld over twee groepen kregen de bezoekers het laatste nieuws te horen. Uiteraard ontbrak ook de prijsvraag niet.

Het was de eerste bijeenkomst van een serie van vier.

Lees hier het complete verslag.

Foto: de winnaars van de prijsvraag.

Author Theo de Reus