[…] TUI: ‘Enorme klap voor alle collega’s in de reissector’ […]

‘Vanochtend vernamen wij van het faillissement van de D-rt groep. Een enorme klap voor alle collega’s in de reissector. Onze klanten hebben op dit moment onze hoogste prioriteit’, laat Petra Kok (Head of External Communications & Spokesperson bij TUI Nederland) weten aan TravelPro.

Kok: ‘Momenteel inventariseren wij alle boekingen die d-reizen bij TUI ondergebracht heeft. Wij zullen onze klanten berichten voor zover wij over de contactgegevens beschikken. Wij roepen onze klanten, die via d-reizen een TUI reis geboekt hebben, op om hun gegevens via de link op onze website in te vullen, zodat wij contact met hen kunnen opnemen. Verder beantwoorden wij op onze website zo veel mogelijk klantvragen met de informatie waar wij op dit moment over beschikken.’

De link naar deze informatie wordt zo spoedig mogelijk live gezet, in ieder geval vandaag nog, laat Kok weten.

