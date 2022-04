TUI: extra collega’s ingezet op Schiphol

Deel dit artikel

“De vakantievluchten van TUI vertrekken, ondanks de chaos op Schiphol. Onze afhandelaar Swissport heeft het druk, maar redt het”, dat laat Petra Kok (woordvoerder TUI Nederland) weten.

Kok: “De enorme wachtrijen staan vooral in hal 2 en 1, waar de KLM balies zich bevinden. Hal 3, waar onze incheck balies zich bevinden, is druk, maar nog wel te doen. We hebben extra collega’s ingezet om mensen naar de juiste rij te begeleiden, opdat ze niet verdwalen in de rijen voor andere vluchten. Houd wel even goed in de gaten of wegen niet afgesloten worden en mensen eventueel met de trein naar Schiphol moeten reizen.”

Staking

Vanochtend kreeg KLM te maken met een onverwachte werkonderbreking van beladingsmedewerkers. Inmiddels is deze staking beëindigd.

