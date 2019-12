TUI: Florida vanaf mei 2020 met Delta Airlines/KLM in plaats van TUI fly

Vanaf mei 2020 biedt TUI pakketreizen naar Miami, Tampa en Orlando aan in samenwerking met Delta Airlines/KLM. De vluchten met Delta Airlines/KLM komen in plaats van de eigen TUI fly vluchten naar Florida.

Manfred Lahey, Hoofd Product Verre Reizen TUI Nederland: “We bieden nu met eigen vluchten twee vertrekdagen per week aan met een combinatievlucht Orlando Sanford – Miami. Om meer variabele reisduren te kunnen aanbieden, zijn meer vertrekdagen nodig. Dat lukte niet binnen onze eigen vloot, daarom gaan we Florida nu aanbieden in samenwerking met Delta Airlines/KLM.”

Tampa zal op dinsdag en zaterdag aangeboden worden, Orlando International Airport zelfs dagelijks, beide non stop. Miami wordt met KLM/Air France aangeboden, vanaf de zomer via Parijs en vanaf winter 2020/21 non stop met KLM.

In het aanbod met aankomst in Tampa zal de nadruk liggen op fly & drives en strandvakanties aan de westkust van Florida. Orlando is naast startpunt van fly &drives, natuurlijk ook toegangspoort voor alle amusementsparken. De nieuwe, scherp geprijsde, pakketten zijn vanaf vandaag boekbaar voor klant en reisagent. Over reeds gemaakte boekingen wordt contact opgenomen met klant en/of reisagent.

© 2019, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.