TUI fly NL vanaf juli twee keer per week naar Jamaica

Jamaica is vanaf begin juli twee keer per week bereikbaar vanaf Amsterdam. TUI FLY vliegt op maandag en vrijdag van Amsterdam naar Montego Bay, met een tussenstop op de heen- of terugreis. Begin april 2022 werd gestart met de eerste wekelijkse vlucht naar Montego Bay. Vanaf deze week is er een tweede vlucht bijgekomen.

“Dit geeft vertrouwen voor een zeer positieve zomer”, benadrukt Hans van Wamel – Jamaica Tourist Board. “Vanwege deze extra vlucht, heeft Jamaica Tourist Board twee studiereizen georganiseerd. Doel van deze reizen was laten zien dat de bestemming klaar is voor de Nederlandse toerist. In Jamaica is het weer ‘business as usual’. Zowel de grote als kleine hotels hebben een uitstekende bezetting, toeristen ontdekken tijdens hun verblijf en bezoeken een of meerdere van de 120 attracties, lokale markten, bars en restaurants.”

In januari vertelde Van Wamel al over de (toen nog één per week) vluchten naar Jamaica, waarbij hij aangaf dat een tweede vlucht per week vanaf Amsterdam nog meer flexibiliteit zou bieden, en zou voorkomen dat klanten naar Brussel of Frankfurt moeten uitwijken. Volgens hem zag de zomer er erg gunstig uit. “Niet eerder zijn er zoveel vluchtmogelijkheden geweest vanaf het vasteland Europa. Kijkend naar wat er in de Duitse en Zwitserse markt gebeurt zie ik het zeker positief in. We moeten wel bedenken dat de vluchten vanaf Frankfurt en Zürich al meer dan zeven maanden worden aangeboden en er een vorm van gewenning is. In de België zijn vluchten net opgestart en vanaf Amsterdam pas vanaf april. Door aantal vragen van Nederlandse en Belgische reisagenten over Jamaica weten wij dat het weer leeft en geboekt wordt.”

foto: Jamaica Tourist Board

Author Rahanna van Stapele