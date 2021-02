TUI fly vliegt in België weer met Boeing 737 MAX

Deze week is op Zaventem de eerste TUI fly passagiersvlucht met een 737 MAX toestel vertrokken richting Alicante en Malaga. Na succesvolle ‘operational readiness flights’ kreeg TUI fly groen licht om de operaties opnieuw op te starten.

Alle toestellen van het type Boeing 737 MAX staan sinds maart 2019 overal ter wereld aan de grond na incidenten bij een Indonesische en een Ethiopische maatschappij. Op 27 januari 2021 gaf het European Union Aviation Safety Agency (EASA) de definitieve goedkeuring voor de terugkeer van de Boeing 737 MAX in het Europese luchtverkeer.

Deze goedkeuring werd daarna ook gegeven voor het Belgische luchtruim door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), de Belgische burgerluchtvaartautoriteit. Dit bood luchtvaartmaatschappij TUI fly de mogelijkheid om alle procedures af te werken om opnieuw vluchten uit te voeren met de vier vliegtuigen van dit type in haar Belgische vloot.

Tijdens de voorbije twee jaren hebben de fabrikant Boeing en de luchtvaartautoriteiten hard gewerkt aan een veilige terugkeer van de 737 MAX. Na strenge controles legden de autoriteiten Boeing op belangrijke wijzigingen door te voeren in de software van het vliegtuig. Ze bepaalden ook de strenge vereisten waaraan luchtvaartmaatschappijen en hun piloten moeten voldoen om opnieuw met de 737 MAX te kunnen vliegen. Al deze richtlijnen werden goedgekeurd door zowel de Amerikaanse (FAA) als de Europese (EASA) luchtvaartautoriteiten. Ook het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer (DGLV), de Belgische burgerluchtvaartautoriteit, heeft al op 27 januari zijn vertrouwen in de 737 MAX uitgesproken. https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2021/boeing_b737_max

Directeur-generaal Koen Milis van het DGLV: “Wij hebben alle vertrouwen in het certificatiewerk dat uitgevoerd werd door het Europees Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid (EASA). Het DGLV volgt de vereiste maatregelen nauwkeurig op. Wanneer wij zeker zijn dat de toestellen luchtwaardig zijn, de operationele procedures aangepast zijn en de piloten de nodige training gekregen hebben, worden de nodige certificaten om commercieel te vliegen afgeleverd. Dat is hier dus gebeurd.”

De vier TUI fly Boeing 737 MAX toestellen die op de luchthaven van Brussel geparkeerd staan, werden tijdens die twee jaren regelmatig geïnspecteerd en kregen een wekelijkse onderhoudsbeurt volgens een strikt protocol. Zowel technisch als op het vlak van training van vliegend personeel werd alles voorbereid voor de terugkeer van het vliegtuig in het vliegprogramma. Zo werden er ook ‘operational readiness flights’ uitgevoerd door gecertificeerde piloten; dit zijn testvluchten met toestellen die lange tijd aan de grond hebben gestaan. Deze vluchten werden zonder passagiers uitgevoerd, enkel met de bemanning en een vliegtuigingenieur. Tijdens die testvluchten van ongeveer een uur werden onder andere een nadering en een doorstart gemaakt om zowel een handmatige als automatische landing te kunnen testen.

“We zijn verheugd dat onze vier toestellen weer kunnen worden ingezet”, aldus Gunther Hofman (Managing Director TUI fly Belgium). “De veiligheid van onze passagiers en bemanning was al die tijd onze topprioriteit en we hebben het volste vertrouwen in de 737 MAX, het meest geteste vliegtuig ooit in de geschiedenis en over de hele wereld. Natuurlijk zijn we voor onze verdere vluchtplanning afhankelijk van de reisadviezen van de Belgische overheid, maar we hopen snel weer regelmatig te kunnen vliegen met de vier toestellen.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.