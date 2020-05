TUI Group wil reisactiviteiten hervatten en kondigt besparingen en digitalisatie op alle niveaus aan

“We streven ernaar om onze overheadkostenbasis in de gehele TUI Group met 30% te verminderen. Dit zal een impact hebben op potentieel 8.000 banen wereldwijd. We moeten deze aanpassing nu snel doorvoeren”, dat heeft Fritz Joussen (CEO TUI Group) vandaag in een statement laten weten. Daarnaast liet de topman weten dat de touroperator klaar is om haar reisactiviteiten te hervatten.

“TUI moet sterker uit de crisis komen. Maar het zal een andere TUI zijn en het zal een andere marktomgeving zijn dan vóór de pandemie. Dit vereist bezuinigingen: in investeringen, in kosten, in onze omvang en onze aanwezigheid over de hele wereld. We moeten slanker zijn dan voorheen, efficiënter, sneller en digitaler. We zullen onze ‘asset right’-strategie, die we in 2019 hebben gelanceerd, nog doelgerichter en sneller implementeren. We zullen op alle niveaus meer digitaal worden – we zullen met name de uitbreiding van digitale platforms in nieuwe markten en voor onze activiteiten op de bestemmingen versnellen.

“Mensen willen reizen. Europa moet nu geleidelijk opengaan. Zomervakanties zijn mogelijk verantwoord en met duidelijke regels.” TUI is klaar voor een vroege hervatting van reisactiviteiten in Duitsland en Europa. Amper twee maanden nadat bijna alle bedrijfsonderdelen moesten worden gesloten vanwege het wereldwijde reisverbod, is de toerismegroep voorbereid op hervatting van haar operationele activiteiten. TUI’s eerste hotels op Sylt en in Mecklenburg-Voor-Pommeren openen de komende dagen hun deuren voor gasten. TUI’s hotels en clubs in Europese bestemmingen staan ​​ook klaar om vakantiegangers te verwelkomen. Momenteel wordt in de hotels van de Groep wereldwijd een 10-puntencatalogus voor verhoogde hygiëne- en beschermingsmaatregelen geïmplementeerd, die gasten de grootst mogelijke veiligheid biedt.

“De veiligheid en het welzijn van onze gasten en medewerkers over de hele wereld blijven onze topprioriteit. Zomervakantie in Europa kan nu geleidelijk weer mogelijk worden gemaakt – verantwoord en met duidelijke regels. Georganiseerd reizen biedt vooral nu grote voordelen: Met het vertrouwde TUI-merk bieden wij veiligheid, lokale ondersteuning en, in bijzondere situaties, de terugreis naar huis. Samen met de bestemmingen en onze partners hebben we uitgebreide maatregelen ontwikkeld om onze gasten te beschermen. De vraag naar vakanties is nog steeds erg hoog. Mensen willen reizen. Ons geïntegreerd businessmodel stelt ons in staat om met reisactiviteiten te beginnen zodra dit weer mogelijk is. Het seizoen begint later, maar kan langer duren. Voor 2020 zullen we ook de vakantie opnieuw uitvinden: nieuwe bestemmingen, veranderde reisseizoenen, nieuw lokaal aanbod, meer digitalisering. ”

Direct nadat TUI vanwege de wereldwijde reisbeperkingen gedwongen was haar activiteiten grotendeels stop te zetten, besloot de Groep een overbruggingslening van € 1,8 miljard aan te vragen. “Dit is bedoeld om de ongekende effecten van de pandemie op te vangen totdat de normale bedrijfsvoering kan worden hervat. De Duitse regering heeft de lening op 27 maart goedgekeurd. Op 8 april gaven de banken die de bestaande kredietlijn van TUI van 1,75 miljard euro verstrekten, ook hun goedkeuring voor de contractuele integratie van het nieuwe krediet. Door het snelle optreden van het College van Bestuur van TUI kon zo op korte termijn voor extra liquiditeit worden gezorgd. Op 10 mei 2020 beschikte de TUI Groep over financiële middelen en beschikbare kredietfaciliteiten van ongeveer € 2,1 miljard.

