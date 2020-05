TUI Group komt met tien-puntenplan voor accommodaties

TUI lanceert een tien-puntenplan met maatregelen en normen om de hotels te heropenen. Het plan is van toepassing op eigen hotels, maar ook op partnerhotels. “Deze maatregelen moeten gasten de garantie bieden dat de hoogste hygiënenormen met betrekking tot het coronavirus worden gehanteerd”, aldus TUI Group.

Naast organisatie, capaciteitsplanning en hygiënemaatregelen omvat het plan ook intensieve training van het lokale personeel. Het nieuwe plan maakt deel uit van een uitgebreider pakket maatregelen dat alle onderdelen van de reisorganisatie; van retail, vluchten en transfers tot hotelovernachtingen, lokale excursies en cruises.

“Uit klantonderzoeken blijkt duidelijk dat veiligheid en hygiëne voor de vakantiegangers na de lockdown van het grootste belang zijn”, zegt Sebastian Ebel (TUI Group). “Met onze groepsbrede, geïntegreerde gezondheids- en veiligheidsmanagement kunnen we ervoor zorgen dat onze hotels voldoen aan de hoge verwachtingen van onze gasten en de best mogelijke bescherming bieden tegen infecties. Met deze reeks maatregelen creëren we het raamwerk dat nodig is om ervoor te zorgen dat we onze gasten een plezierige en veilige vakantie-ervaring kunnen bieden, zodra de reisbeperkingen worden opgeheven.”

Het plan in detail:

Hotelorganisatie

1) Online inchecken: Vakantiegangers kunnen bij veel hotels contactloos inchecken door online in te checken via de website van het hotel of via hun smartphone.

2) Afstandsregel: In openbare ruimtes, zoals in de restaurants, gangen of sportscholen, moeten alle medewerkers een afstand van 1,5 tot 2 meter tussen hen en de gasten aanhouden. Tafels in restaurants worden bijvoorbeeld alleen schoongemaakt als de gasten de tafels hebben verlaten.

3) Personeelsplanning: Het personeel zal in vaste teams samenwerken om mogelijke infectieketens te reconstrueren.

Capaciteitsaanpassing

4) Restaurant: Om het aantal gasten in restaurants te beperken zal de capaciteit aanzienlijk worden verminderd. De tafels zullen op een minimale afstand van 1,5 meter van elkaar worden opgesteld.

5) Verlenging van de openingstijden: Om alle gasten voldoende ruimte te bieden, zullen de openingstijden van de restaurants en andere hotelfaciliteiten worden verlengd.

6) Animatie en activiteiten: Alleen evenementen, sport en entertainment met een klein aantal deelnemers en zonder nauw contact zullen beschikbaar worden gesteld. Golf of tennis kan bijvoorbeeld plaatsvinden, maar voetbaltoernooien niet. Het spa-aanbod zal worden aangepast en de kinderopvang zal worden georganiseerd volgens nieuwe normen in overeenstemming met de eisen van de bestemmingen en de landen van herkomst van de gasten.

Hygiëne & Desinfectie

7) Uitbreiding van de desinfectiedispensers: Het aantal dispensers wordt aanzienlijk uitgebreid, zodat gasten en medewerkers op alle belangrijke contactpunten hun handen kunnen desinfecteren. Bijvoorbeeld alle locaties waar eten en drinken wordt aangeboden, sportfaciliteiten en in de lobby.

8) Schoonmaken van de kamer: Er worden uitgebreide nieuwe reinigingsmaatregelen ingevoerd om de best mogelijke bescherming te bieden tegen potentiële Covid-19 virussen. Alle kamers worden grondig schoongemaakt voor de aankomst van de gasten en bij elke gastwissel worden dezelfde intensieve schoonmaakprotocollen worden toegepast. De meest gebruikte ruimtes, zoals badkamers, en de meest gebruikte apparaten en apparaten zoals TV-afstandsbedieningen zullen bijzondere aandacht krijgen.

9) Beperking van de zelfbediening: Zelfbedieningsaanbiedingen zoals buffetten worden tot een minimum beperkt. Waar mogelijk wordt het eten en drinken aan de gasten geserveerd door personeel met een beschermend masker.

Trainingsprogramma

10) Training door onafhankelijke auditors: TUI leidt alle medewerkers op in haar eigen hotels. Deze week komen de eerste trainingsdocumenten beschikbaar.

