TUI komt met ‘Design the Sky’ ontwerpwedstrijd

In de drukke zomermaanden huurt TUI extra vliegtuigen in om iedereen op zijn vakantiebestemming te brengen. Anders dan de eigen blauwe TUI-vloot zijn deze toestellen voornamelijk wit en dus een beetje saai. TUI roept iedereen dan ook op mee te doen aan de ‘Design the Sky’ ontwerpwedstrijd. Stuur uiterlijk dinsdag 25 februari aanstaande je meest creatieve, unieke, grappige of opvallende ontwerp in en wie weet siert jouw ontwerp deze zomer de ingehuurde Airbus 320 of Boeing 737 die heel Europa rond zal vliegen.

Hoe doe je mee?

Maak een ontwerp voor de staart en de romp van het vliegtuig in een pdf of jpeg bestand dat maximaal 10MB groot is. Let hierbij op dat de TUI letters en smile goed leesbaar zijn. Ontwerp klaar? Uploaden maar! Dit doe je via de website www.tui.nl/designthesky. Hier vind je overigens alle informatie en voorwaarden van de ontwerpactie.

And the winner is….

Houd op 2 maart aanstaande de Facebookpagina van TUI in de gaten. Want dan kun je de hele dag stemmen op de twee mooiste ontwerpen. Het ontwerp dat om 23.59 uur de meeste stemmen heeft, wint de ‘Design the Sky’ ontwerpactie. De grootste prijs van deze actie is natuurlijk je eigen ontwerp op een vliegtuig dat de hele zomer Europa rondvliegt. Daarnaast vlieg je als winnaar én eregast mee op eerste vlucht van het toestel en krijg je een schaalmodel van ‘jouw’ vliegtuig. Voor altijd het bewijs dat jij in zomer 2020 het winnende ontwerp hebt gemaakt.

