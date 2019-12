TUI lanceert deze week aanbod familierondreizen

TUI Nederland heeft een reeks familierondreizen gelanceerd met als doel om een gezin op een veilige en gemakkelijke wijze van een avontuurlijke rondreis te laten genieten met voldoende individuele vrijheid. Het aanbod aan familierondreizen wordt deze week gelanceerd.

Deze familierondreizen hebben een aangepast programma ten opzichte van andere rondreizen. Bijvoorbeeld minstens één excursie speciaal op de kinderen afgestemd, denk dan aan sandboarden, ziplinen, ranger zijn voor één dag. Maar ook hebben de hotels bijna allemaal een zwembad, waar het reisgezelschap ook wat vaker twee nachten na elkaar verblijft. Daarnaast is er gedacht aan Nederlandstalige en vlotte begeleiding, net als een relaxt tempo van de reis en een reisdatum en -duur die passen binnen de schoolvakanties.

Consumentenonderzoek in opdracht van TUI Nederland wijst uit dat cruises en rondreizen een aantrekkelijke vakantie zijn voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar. Rondreizen betekent ontdekken en dat is avontuur, maar wel een veilig avontuur want alles is geregeld. De aantrekkingskracht ligt met name in het gemak van de georganiseerde rondreis in combinatie met de bezienswaardigheden.

Uit het consumentenonderzoek in Nederland en België kwam naar voren dat gezinnen met kinderen vanaf acht jaar open staan voor meer avontuurlijke vakanties. De tijd van all inclusive vakanties en glijbanenparadijzen willen ze graag afwisselen met vakanties om meer van de wereld te zien. Meer exotische bestemmingen ontdekken en in aanraking komen met andere culturen. Van de ondervraagden overweegt 29% een groepsrondreis te boeken binnen twee jaar. De gezinnen met kinderen tussen de zes en twaalf jaar overwegen vaker een groepsrondreis en gezinnen met kinderen boven de twaalf jaar neigen meer naar een eveneens georganiseerde, maar individuele rondreis.

Wat weerhoudt deze gezinnen er van om zelf een ‘ontdekvakantie’ samen te stellen en te boeken? Het regelen van alle vervoer, overnachtingen en toegangskaarten op onbekend terrein en eventuele onverwachte extra kosten ter plaatse zijn factoren die worden gezien als obstakel. De beschikbare tijd wil men besteden aan elkaar, quality time als gezin, en niet aan het regelen van al die zaken.

