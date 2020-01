TUI opent Magic Life in Belek

TUI Group heeft de voormalige Asteria Belek Club aan de Turkse Riviera overgenomen en tovert het om tot TUI Magic Life Belek.

TUI Magic Life Belek heeft gebouwen in dorpsstijl met 594 kamers, verspreid over de uitgestrekte tuinen. Acht zwembaden en een aquapark dat momenteel wordt uitgebreid met tien glijbanen en uitgebreide watersportmogelijkheden. Bovendien is deze all inclusive-accommodatie een ideaal vakantieoord voor gezinnen dankzij de vele activiteiten voor kinderen en tieners. De komende weken zal het resort worden omgebouwd tot een TUI Magic Life club.

De heropening is gepland voor eind april 2020. De acco zal binnenkort beschikbaar zijn voor boekingen. Bestaande Asteria Belek Club boekingen zullen worden gehonoreerd en gasten zullen worden geïnformeerd over het nieuwe en uitgebreide aanbod.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.