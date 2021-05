TUI opent TUI Blue op Duits waddeneiland Sylt

TUI heeft op het Duitse waddeneiland Sylt het TUI Blue Sylt (voorheen het Dorfhotel) in Rantum geopend. Het hotel werd grondig gemoderniseerd en verder ontwikkeld in de stijl van het lifestyle hotelmerk en biedt 159 appartementen.

Als TUI Blue ‘For All’ zal het hotel zich in de toekomst richten op vakantiegangers die hoge kwaliteit waarderen en hun verblijf willen combineren met authentieke ervaringen in de regio. De focus ligt op Sylt en de Noord-Friese sfeer.

Het eiland Sylt maakt onderdeel uit van de Duitse pilotregio Noord-Friesland in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Een week geleden verwelkomde het eiland Sylt weer gasten. Het TUI Blue Sylt is het grootste hotel van het eiland.

“Het verlangen naar vakantie is sterk. Dat zien we ook terug in de plotselinge toename van boekingen voor TUI Blue Sylt. Ook voor Pinksteren zijn er nog maar een paar kamers beschikbaar”, zegt TUI Blue Managing Director Artur Gerber.

Het toerisme in de regio werd onder strikte voorwaarden hervat. Naast uitgebreide hygiënemaatregelen moeten vakantiegangers elke 48 uur een negatief testresultaat laten zien. Het eiland heeft hiervoor capaciteit opgebouwd.

“Met TUI Blue Sylt hebben we in deze tijd niet alleen een betrouwbare partner, maar ook een aantrekkelijk concept dat perfect aansluit bij onze toeristische infrastructuur”, zegt Moritz Luft, algemeen directeur van Sylt Marketing Gesellschaft.

