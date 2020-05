Na tien weken sluiting gaan vanaf vandaag twee van de drie TUI reisbureaus op Curaçao en Aruba weer open. Uiteraard worden hierbij de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht genomen zodat er op een veilige manier gewerkt kan worden.

Sebastiaan de Vries (Head of TUI Dutch Caribbean) : “Vanaf het moment dat we de winkels fysiek gesloten hebben, is onze dienstverlening wel gewoon doorgegaan via mail en telefoon. Maar we merken dat klanten behoefte hebben aan persoonlijk contact en face-to-face gesprekken, ook al is reizen van en naar de eilanden nog niet mogelijk. Vandaar dat we besloten hebben twee van de drie winkels weer te openen.”

Digitale innovaties

De weken dat de winkels fysiek gesloten waren is er hard gewerkt om een aantal digitale innovaties versneld door te voeren. Zo is er een digitaal afsprakensysteem ontwikkeld waarmee de klant een afspraak kan inplannen. Deze afspraak kan vervolgens plaatsvinden via beeldbellen of met een bezoek aan het reisbureau. Bij het heropenen van de winkels wordt bovendien gestreefd naar zo weinig mogelijk cash betalingen. Klanten kunnen pinnen of betalen met een bankoverschrijving. Nog in ontwikkeling en ook een mooie innovatie is de lancering van de Mijn TUI omgeving op de TUI boekingssite. In deze persoonlijke omgeving vindt de klant straks alle gegevens terug van zijn boeking, zoals het reisgezelschap en de tickets. Deze omgeving wordt nu ontwikkeld en komt naar verwachting live in juli.

Materialen een maatregelen

Naast de digitale ontwikkelingen zijn de winkels voorzien van alle materialen die nodig zijn om veilig klanten te kunnen ontvangen. Zoals plexiglas schermen, een paal met handgel en stoelhoezen die makkelijk zijn schoon te maken. Bovendien worden afspraken met klanten ruim gepland zodat klantbezoeken elkaar niet overlappen en er tijd is voor schoonmaak tussen de afspraken door.

