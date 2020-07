TUI sluit 166 winkels in Ierland en Verenigd Koninkrijk

De grootste touroperator van het Verenigd Koninkrijk is van plan om 166 TUI-reisbureaus in de UK en Ierland te sluiten als direct gevolg van de pandemie van het coronavirus. TUI houdt ongeveer 330 winkels in Ierland en UK over. Dat melden de Engelse media.

De reisorganisatie kondigde in mei aan dat het van plan is om wereldwijd ongeveer 8.000 banen te schrappen, om de overheadkosten met 30% te verminderen.

Andrew Flintham (Directeur van TUI UK en Ierland) in de Engelse media: “We willen in de beste positie zijn om een uitstekende klantenservice te bieden, of het nu in een winkel is, via de telefoon of online, we zullen de klant in het middelpunt van onze activiteiten blijven plaatsen. Het is daarom noodzakelijk dat we deze moeilijke beslissingen nemen.” Hij voegt eraan toe dat 70% van alle TUI UK-boekingen online worden gemaakt. “Wij geloven dat Covid-19 deze verandering in koopgewoonten alleen maar heeft versneld, met mensen die online willen kopen of vanuit hun eigen huis met reisdeskundigen willen spreken.”

