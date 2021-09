TUI Sports nieuwe travelpartner Emolife

Deel dit artikel











Emolife, donateur- en fondsenwerver voor verschillende goede doelen en TUI Sports tekenden onlangs een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Tot eind 2026 verzorgt TUI Sports als travelpartner van Emolife verschillende goede doelenreizen.



Emolife werft donateurs en fondsen voor goede doelen op alle denkbare manieren en plaatsen. Onder andere door het organiseren van (sport)evenementen zoals de Run for Kika marathons in onder andere New York, Groenland en Jordanië, de Kika Extreme triatlons en Africa Classic fietsevents in Malawi en Tanzania. Met deze nieuwe samenwerking zal TUI Sports deze reizen van A tot Z gaan organiseren.

De boeking verloopt via Emolife, TUI Sports, het TUI onderdeel dat compleet georganiseerde sportreizen verzorgt, stelt de reizen samen en zorgt voor de gehele organisatie en begeleiding. Vlucht, accommodatie en startbewijs zijn altijd inbegrepen bij de reis, net als begeleiding van trainers en fysiotherapeuten. De eerste reis die TUI Sports namens Emolife organiseerde is al achter de rug; de Jungfrau Marathon waar zo’n 30 deelnemers aan meededen voor Kika. De eerstvolgende reis vertrekt morgen; de triatlonreis naar Nice, ook voor Kika.

Bert Cocu, directeur Emolife en Arjan Kers, General Manager TUI Nederland tekenden dinsdag 7 september jl. op het kantoor van TUI in Rijswijk de meerjarige overeenkomst.

Author Sharon Evers

