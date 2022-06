TUI wint Shopping Awards 2022

Deel dit artikel

Tijdens een feestelijke gala-avond werden gisteravond in Huis ter Duin in Noordwijk voor de 20e keer de Schopping Awards uitgereikt. TUI sleepte de award in de wacht in de categorie reisaanbieders. Een trots TUI team nam de award in ontvangst.

Arjen de Mik, Head of e-Commerce bij TUI : “Deze award is een prachtige erkenning van onze klanten én experts voor alle collega’s die elke dag werken aan het verbeteren van de digitale klantervaring op al onze devices zoals website en app. Deze prijs motiveert enorm om die klantervaring nog verder te verbeteren”.

Publiek en vakexperts

Afgelopen maart werd de achterban van TUI opgeroepen te stemmen op TUI.nl en een rapportcijfer achter te laten. Daarnaast beoordeelden ruim 700 vakexperts vijf willekeurig geselecteerde deelnemers. Waarbij vakexperts geen oordeel konden geven binnen de branche waarin ze zelf werkzaam zijn. Zowel de publiekstemmen als het oordeel van de experts telden voor 50% mee in het eindoordeel. En met de scores van het publiek en de experts kwam TUI in de categorie reisaanbieders als winnaar uit de bus.

Over Shopping Awards

De Shopping Awards worden jaarlijks uitgereikt aan e-commercebedrijven die het beste scoren in hun vakgebied of categorie. Met de uitreiking van de Shopping Awards beoogt de stichting een positieve bijdrage te leveren aan e-commerce – het verkopen van producten en/of diensten online aan consumenten, thuis, op het werk, onderweg, in de winkelstraat of online in de winkel.

Author Arjen Lutgendorff