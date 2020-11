TUI wint World Ski Award 2020

TUI is uitgeroepen tot ‘s werelds beste ski touroperator en heeft daarmee de World Ski Award 2020 gewonnen. Vandaag, tijdens de online WSA Winners Day zijn alle winnaars bekendgemaakt.

TUI, voor de eerste keer genomineerd in de categorie Beste Touroperator, was samen met 17 andere touroperators in de race voor deze titel. Maar liefst 1.2 miljoen mensen brachten de afgelopen maanden hun stem uit. En nu alle stemmen geteld zijn mag TUI zich de winnaar noemen van deze prestigieuze titel.

Frans Leenaars (CMO TUI Western Region): “TUI is bij het grote publiek vooral bekend om zon- en strandvakanties. Maar we hebben ook een fantastisch wintersportproduct. Dat we nu uitgeroepen zijn tot ‘s werelds beste ski touroperator is een grote eer en een beloning voor het harde werk van ons productteam dat er ieder jaar weer in slaagt onze klanten een uitgebreid en gevarieerd wintersportaanbod te bieden.”

