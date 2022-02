TUI zeer positief gestemd: ‘We verwachten een sterke zomer 2022’

Deel dit artikel

“We verwachten een sterke zomer 2022. Het pad uit de pandemie wordt steeds duidelijker. De vraag naar reizen is hoog in alle markten. TUI heeft de tijd gebruikt om te transformeren: we zijn vandaag slanker en efficiënter en worden winstgevender dan voorheen de crisis. Op basis hiervan gaan we door met de terugbetaling van de toegekende staatssteun en de focus op nieuwe groei”, zo laat TUI CEO Fritz Joussen weten naar aanleiding van de presentatie van de kwartaalcijfers.

In het eerste kwartaal van 2022 reisden ruim vier keer zoveel gasten met TUI als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was vijf keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het eerste kwartaal van boekjaar 2022 laat ook de volgende stap uit de pandemie zien voor de TUI Group. De markt is intact, de vraag is er. Het TUI-merk en de TUI-hotels genieten zelfs in een moeilijke pandemische omgeving een hoog vertrouwensniveau, zo stelt de touroperator. De randvoorwaarden voor toerisme zijn nu aanzienlijk verbeterd, overheidsmaatregelen worden voorspelbaarder en betrouwbaarder en het opheffen van alomvattende beperkingen is begonnen of is in sommige markten te voorzien. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken lopen voorop. Hieruit blijkt dat reizen erg belangrijk is voor mensen.

Vakantiegangers geven volgens de touroperator meer geld uit aan reizen: gemiddelde prijzen +22 procent (zomer) en +15 procent (winter). ‘We zien een zeer sterke boekingsdynamiek voor zomer 2022. Pas eind november en in december was er een korte periode waarin er minder werd geboekt door de Omicron-variant, die toen nog niet goed onderzocht was. Momenteel is er nog steeds een trend naar kortetermijnboekingen waarneembaar, maar het vertrouwen in het beëindigen van de pandemie neemt toe en de vakantieboekingen nemen aanzienlijk toe.’

Op 30 januari hadden ruim 3,5 miljoen TUI-klanten een reis geboekt voor de zomer van 2022. Dat is ongeveer 72 procent van het niveau van de zomer van 2019 op hetzelfde moment. Op dit moment ligt het aantal nieuwe boekingen hoger dan 100 procent van het niveau van de zomer van 2019, waardoor de TUI Groep verwacht dat de zomer van 2022 dicht bij het niveau van vóór de crisis zal liggen.

Het gebruikelijke seizoensverlies in het eerste financiële kwartaal is aanzienlijk verminderd tot -274 miljoen euro (vorig jaar: -676 miljoen euro). Tegelijkertijd vervijfvoudigde de omzet in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar en bedroeg 2,37 miljard euro, tegenover 468 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021. TUI Hotels & Resort boekte haar tweede positieve bedrijfsresultaat sinds het begin van de pandemie in de maanden oktober tot december 2021 met 61 miljoen euro (vorig jaar: -96 miljoen euro). De gemiddelde kamerprijs steeg jaar op jaar met 12 euro tot 72 euro.

Wat betreft TUI Cruises waren in de verslagperiode 14 van de 16 schepen in de vaart (vorig jaar: 5 van de 15). Als gevolg daarvan verviervoudigden het aantal passagiersdagen tot 1,0 miljoen. Het aantal verkochte tours, excursies en activiteiten vermenigvuldigde zich tot een totaal van 1,1 miljoen. Het aantal overschrijvingen verdrievoudigde bijna tot 3,3 miljoen.

De tijd van de pandemie werd gebruikt om TUI te transformeren. Alle maatregelen van het in 2020 gelanceerde efficiëntieprogramma zijn al uitgevoerd. In het boekjaar 2022 zal al zo’n 90 procent van de kostenreductiedoelstelling in de winst worden weerspiegeld. Het programma voorziet in een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro vanaf 2023. In het voorjaar (1 april 2022) wil de Groep als eerste stap zo’n 0,7 miljard euro staatssteun terugbetalen.

TUI meldt dat de gemiddelde prijzen met 22 procent verder zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De redenen hiervoor zijn vooral de toegenomen vraag naar pakketreizen, maar ook naar hoogwaardigere aanbiedingen en meer aanvullende diensten, bijvoorbeeld upgrades in hotel- of kamercategorie. Fritz Joussen, CEO TUI Group: “We verwachten een sterke zomer 2022. Er is een opgekropte vraag bij klanten. We zien dit in alle Europese bronmarkten. De laatste twee financiële kwartalen hebben laten zien dat de Groep zich blijft stabiliseren. normaliteit geeft mensen vertrouwen en de vraag naar vakanties neemt direct toe. Ondanks de nog steeds voortgaande trend naar zeer korte termijn boekingen, zien we de sterke vraag voor de komende zomer 2022.”

Author Arjen Lutgendorff