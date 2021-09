TUI zet extra capaciteit in op de Griekse en Canarische eilanden

Deel dit artikel











TUI ziet een een aanhoudende vraag naar zonvakanties in het najaar en vooral in de herfstvakantie, reden genoeg om in die periode extra capaciteit in te zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. “Het gaat om duizenden extra vliegstuigstoelen”, laat Petra Kok (woordvoerder TUI Nederland) weten.

Dit verruimde aanbod ontstaat door zowel het inzetten van grotere vliegtuigen als het inzetten van extra vluchten. Het gaat om de Griekse eilanden Kos, Kreta en Rhodos en de Canarische eilanden.

“Eerder gaven we al aan dat we ‘de zomer wilden verlengen’ en dat is duidelijk ook de wens van de consument. Sommigen zijn deze zomer niet op vakantie geweest en sommigen hebben gewoon behoefte aan zon in het najaar.”

Author Sharon Evers

Deel dit artikel