TUI fly breidt haar aanbod voor komende zomer uit

Luc Lentjes (Director Product & Yield van TUI Nederland en België): “Ondanks de huidige moeilijke situatie, zit TUI niet stil en bereiden wij voor komende zomer een mooi en divers vliegprogramma voor, met diverse nieuwe routes in het vluchtaanbod van TUI fly. Naast diverse nieuwe routes vanaf Amsterdam, zijn wij nadrukkelijk ook aan het uitbreiden qua aanbod vanuit de regionale airports, die zeer geliefd zijn bij veel van onze klanten.”

Het nieuwe aanbod is vanaf deze week boekbaar. Naast het aanbod aan bestemmingen/regionale luchthavens dat al bekend is, is het volgende toegevoegd voor komende zomer:

Griekenland: Zakynthos vanaf Rotterdam uitgebreid naar 2x per week en nieuw vanaf Groningen. Nieuw is Thassos vanaf Amsterdam

Italië: de vakanties naar Puglia doen het dermate goed, dat TUI fly ook zelf gaat vliegen op Brindisi. Palermo is ook nieuw

Spanje: het eiland La Palma wordt toegevoegd vanaf Amsterdam en Mallorca vanaf Groningen

Cyprus: de vluchtcapaciteit naar Paphos op Cyprus wordt behoorlijk uitgebreid

Portugal: Madeira wordt fors uitgebreid

Tunesië: het zuidelijke schiereiland Djerba wordt toegevoegd als nieuwe bestemming

Turkije: Antalya ook vanaf Rotterdam

Ook komende winter 20/21 staan nieuwe vluchten ingepland: Vanaf half december wordt er vanaf Rotterdam gevlogen naar Agadir en Marrakech in Marokko.

