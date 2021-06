Turkije, Kroatië en Cyprus geen risicolanden meer in Zwitserland

Turkijespecialisten in Nederland reageren hoopvol op het nieuws vanuit Zwitserland, want de Zwitserse overheid heeft Turkije van de lijst van hoog risicolanden afgehaald. Ook Kroatië en Cyprus zijn van de lijst afgehaald.

Het Nederlandse reisadvies voor Turkije staat nog op oranje, want het land is door het coronavirus een hoogrisicogebied, zo schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naast Kroatië, Cyprus en Turkije zijn de regio’s Saksen en Thüringen in Duitsland geschrapt als risico regio’s, evenals de regio’s Occitanie en Provence-Alpes-Côte D’Azur in Frankrijk, de regio’s Apulië en Campania en Iran en Luxemburg in Italië. Dit betekent dat er in Duitsland en Italië geen regio’s meer op de Zwitserse lijst staan.

Iedereen die Zwitserland binnenkomt vanuit een land of regio op de Zwitserse lijst met risicolanden staat, moet een negatieve PCR-test overleggen die niet ouder is dan 72 uur en moet bij terugkeer tien dagen in quarantaine blijven. Overigens heeft Zwitserland van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode oranje gekregen. “Want het land is door het coronavirus een hoogrisicogebied.”

