Turkish Airlines lanceert nieuwe campagne tijdens de Super Bowl

Turkish Airlines heeft een nieuwe reclamespot gelanceerd tijdens de 54e Super Bowl die de reislust van de mens ontdekt, geïnspireerd door de maanlanding in 1969 die de wereld veranderde. ‘Step on Earth’ brengt het gevoel van verwondering terug dat voelt als het moment dat 600 miljoen mensen over de hele wereld keken naar de eerste maanlanding van de mens. De reclamespot van 30 seconden werd getoond tijdens de derde kwart van de Super Bowl in Miami dit jaar en resulteerde in winst voor Kansas City Chiefs met een score van 31-20 tegen San Francisco 49ers.

Turkish Airlines gaat de strijd aan met het gegeven dat meer dan een miljard mensen over de hele wereld nog nooit buiten hun eigen land hebben gereisd. Het Star Alliance lid gaf drie mensen de mogelijkheid om voor het eerst de wereld buiten hun eigen land te ontdekken. De nieuwe reclame vertelt het verhaal van Russ, Mariha, en Karlos terwijl zij voor het eerst adembenemende landschappen en uitzichten op de wereld ontdekken en moedigt aan om zelf onze wereld te ontdekken. Het avontuur begint met een kleine stap op aarde.

Reislust

Turkish Airlines Chairman of the Board en the Executive Committee, M. İlker Aycı zei; “Deze film viert de reislust die ons allemaal beïnvloedt, van de mensen die voor het eerst reizen tot de doorgewinterde avonturier. We kijken naar de lucht voor ieder avontuur op een wereld dat ontelbare wonderbaarlijke plekken en momenten heeft om te ontdekken. Wij zijn als Turkish Airlines, de luchtvaartmaatschappij dat naar meer landen vliegt dan iedere andere maatschappij, verheugd om je te blijven aanmoedigen om je wereld te verbreden en de rijke variëteit aan culturen en landschappen op de aarde te ontdekken.”

20 landen

Dit is de vijfde keer op rij dat het merk een grote reclamespot uitbrengt tijdens de Super Bowl, één van ’s werelds meest bekeken sportwedstrijden ter wereld. ‘Step on Earth’ wordt in 20 landen in de wereld uitgezonden en volgt een serie van belangrijke reclames die Turkish Airlines eerder tijdens de Super Bowl lanceerde. In 2016 lanceerde Turkish Airlines de “Batman vs Superman” campagne, in 2017, “Widen Your World”, waarin Morgan Freeman uitnodigde het grote routenetwerk te ontdekken, en in 2018 de “Five Senses” campagne met Dr. Oz, die de wonderen van de wereld ontdekte met vijf zintuigen. Ridley Scott regisseerde de 2019 Super Bowl campagne ‘The Journey’, een cinematografische en spannende achtervolging door de verbijsterende bezienswaardigheden van Istanboel en het nieuwe Istanbul Airport.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.